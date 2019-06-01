بـ «الحزام والمجداف» خالد الصاوي يتحدى غوريلا رامز جلال في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الفنان المصري خالد الصاوي، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، بمقدمة وصف فيها كل عباقرة العالم بأنهم يصابون بالجنون من شدة تقمصهم للشخصيات التي يؤدونها، ومنهم الفنان خالد الصاوي، الذي يتقمص كل الشخصيات التي أداها بإحترافية فائقة.

كما سخر من لحية خالد الصاوي، وبنطاله والذي وصفه بأنه غير مناسب للقميص الأسود الذي يرتدية، وذلك فور نزول الأخير من الطائرة لمكان تصوير البرنامج.

وكان خالد الصاوي، قد تم الإيقاع به في البرنامج بعد أن تم إيهامه بالمشاركة في إعلان لإحدى المشروبات الغازية.

وسجل خالد الصاوي، موقف بطولي بعد سقوطه في شلال رامز جلال وطالب بأخذ المجداف وذلك لكي يتمكن من التجديف بالزودياك، والخروج من الشلال، ولكن رامز المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جانبه لم يمكنه منه.

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واختلف خالد الصاوي، عن غيره من النجوم، حيث لم يتلفظ بأي لفظ خارج، أو أي صراخ خلال فقرة الشلال وذلك على خلاف غيره من ضحايا البرنامج.

وحرص خالد الصاوي، على الاحتفاظ بـ “المجداف” من “الزودياك”، خلال فقرة الشلال، وفور رؤيته لغوريلا رامز جلال، قام بخلع “الحزام”، وتخلص من مساعدين رامز جلال، وقام بمواجهة الغوريلا.

واضطر رامز جلال، للكشف عن وجهه وكشف المقلب له، وقال خالد الصاوي: “أنا بحبك يا رامز وسعيد بنجاحاتك ولكن لم أتخيل يومًا أن أقع تحت يديك”.

وكانت الحلقة قد شهدت سقوط سيول كثيرة خلال التصوي، وقال رامز جلال، خلال الحلقة أنها للمرة الأولى التي تهطل فيها السيول بهذا الشكل منذ بدء تصوير البرنامج.