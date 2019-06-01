نوال الزغبي تُحيي العيد بين السعودية وبيروت

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""الخليج 365"" من بيروت: تسافر الفنانة نوال الزغبي إلى السعودية لتُحيي أولى حفلاتها بعيد الفطر ضمن فعاليات مهرجان "حفلات العيد في السعودية" الذي سيقام برعاية هيئة الترفيه ليلة الخميس 6 يونيو، بمدينة الإحساء، في حفلٍ ضخم يجمعها بالنجم عبدالله الرويشد. علماً أنها عبّرت حماسها للقاء الجمهور السعودي الكبير الداعم لمسيرتها الفنية، مع الإشارة إلى أنه سيكون حفلها الأولى في المملكة.



هذا وستعود "الزغبي" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتُحيي مساء السبت 8 حزيران، حفل عيد الفطر الذي تنظمه شركة روتانا وسيجمعها مع الفنانين عاصي الحلاني ونجوى كرم. فيما ستسافر بعدها إلى أوروبا، لتصوِّر فيديو كليب أغنية من ألبومها الجديد (كده Bye) مع المخرج شريف ترحيني.