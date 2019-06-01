شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 26.. جوليا شواشى تكشف القاتل الحقيقى لشقيق محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت "عزيزة" جوليا شواشى، خلال الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، فى مقابلة مع "غنوة" شقيقة "ريم" التى كانت مرتبطة بدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى وكانت أيضا على معرفة سابقة بـ "نوح"، وحصلت على المال منها مقابل صمتها عن القاتل الحقيقى لـ "جاسر" شقيق "نوح" والتى كشفت عنه بأن شقيقتها "ريم" وراء قتله، الأمر الذى يدل أن "عزيزة" أيضا متورطة مع باقى الفتيات التى يكيدن لـ "نوح" وشقيقه.

Advertisements

وظهر "قنديل" إسلام حافظ داخل غرفته داخل المصحة النفسية وبصحبة أحد المرضى الآخرين والتى تحدث معه وأراد إخباره بأن دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة يريد أن يقتله، الأمر الذى كان يعلمه "قنديل"، لتدخل دكتور "ايمان" للحديث معه حول موضوع قتله.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.