شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: "إسماعيلية رايح جاى" أبعدنى فترة عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان ماجد المصرى عن خطوته المقبلة بعد نجاح مسلسل "زلزال" الذى لعب من خلاله دور "خليل كتخة" ، وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور، وقال المصرى: "هناك تفكير فى تقديم جزء ثانى من فيلم "البدلة 2" بطولة تامر حسنى، لكننى فى نفس الوقت أركز على الدراما فى الفترة المقبلة.. وانتظروا 60 حلقة من مسلسل "بحر" الذى أقوم ببطولته، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وعن أسباب تراجع مشاركاته فى السينما، أوضح ماجد المصرى أنه بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاى" السينما راحت لـ"الكوميديا" وبعدها اختفيت شوية، وتصدر محمد هنيدى وعلاء ولى الدين المشهد.

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي.