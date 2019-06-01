شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 26 من "ابن اصول" .. إطلاق النار على حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "ابن اصول" استمرار هشام (حمادة هلال) فى محاولة الانتقام مما حصل له من جانب اخوته ووالدته كما اتفق مع زوجة محمد نجاتى فى السر على مساعدته مقابل مليون جنيه وهددها بفضحها حالة عدم موافقتها.

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على جانب آخر عزم جمال (حمزة العيلى) على قتل هشام والتخلص منه بواسطة خميس (أحمد كرارة) الأمر الذى علمه هشام ليذهب لهم بصحبة رشدى (فراس سعيد) وما أن دخل عليهم حتى أطلق النار عليه ليصاب رشدى.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى.