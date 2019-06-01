شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقة 26.. محمد رمضان يتزوج حلا شيحة والأمور تشتعل عند ابنة كتخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل "زلزال" تطورات كبيرة بداية من النجاحات الكبيرة التى حققها زلزال" فى سوق الفاكهة بعد استطاعته احضار بضاعه من التجار بالعياط بمساعدة الاستاذ زهدى" – أحمد صيام – والمحامى، وأصبح أكبر تاجر فى السوق وكل يوم يقيم مزاد على البضاعه ويكسب من ورائه وسط حسرة كبيرة من باقى التجار فى السوق.

يتم نقل "أمل كتخة" – هنادى مهنى – الى المستشفى للولادة وسط غياب والدها "خليل كتخة" – ماجد المصرى – ويتم الكشف أنه يتواجد مع سميرة مقرون فى المنزل ويبدوا أنه تزوجها أو يقيم علاقة معها، بيتما فى منزل ابته الاخرى "ريهام" – لمياء كريم – الامور تصبح مشتعلة بعدما علمت بأن زوجها قاسم" – محمد سليمان – تزوج عليها الخادمة "ولاء" – ياسمين رحمى.

يخبر ربيع خليل زوجته "لميا" – منى عبد الغنى أن ابنتهما ريهام تريدهم بأقصى سرعه فى منزلها ويذهب خليل ولميا مسرعين إلى هناك ليجدا أن قاسم تزوج على ابنتهم ليهدده خليل بأن كل ممتلكاته باسم ابنته واذا اراد الحفاظ عليها فعليه أن يطلق ولاء ولكنه يخبرهم بأنها حامل ومن حقه أن يبحث عن الانجاب وأنه حاول طوال الفترة الماضية اخفاء الأمر على ريهام حفاظا على مشاعرها.

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يتزوج زلزال من صافيا فى منزلهما الجديد بعدما حصل على شهادة بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جداً، ويحضر عقد القران ابن عم صافيا كوكيل لها بعدما كان يريد الزواج منها فى السابق ولكنه أراد الا يتركهم فى هذه المناسبة، ويطلب زلزال من صافيا عدم النزول الى السوق مرة أخرى وأنه تبقى فى المنزل فيما يطلب من والدتها "وديدة" – حنان سليمان - الاقامة معهما فى المنزل

مسلسل "زلزال" يعرض على شاشة dmc، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم.