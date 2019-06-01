شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتي الحلقة 26.. ياسمين صبرى تتهم عائلتها بقتل والدها ووفاة البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل حكايتى بمراسم دفن "سليم" - جمال عبد الناصر – فى الخان، تظهر فريدة عسل مرة أخرى وتقابل سوزى وتطلب منها المساعدة أن تعطيها 50 ألف جنيه وترد عليها بانها لن تستطيع توفير هذا المبلغ وأن المتاح معها 5 الاف جنيه، وتندم فريدة على ايذاء داليدا وتطلب من "نسرين" -هنادى مهنى جعلها تسامحها وتذكيها للعمل عندها، وتقابلها داليدا وتوافق على عملها معها بعد استعطافها.

تتهم داليدا شقيقها حسام بأنه السبب وراء مقتل والدها لادخاله فى عداوات مع الكل وأنه وراء كل المشاكل التى حدثت فى العائلة وأخبرته أنها ستبلغ عنه لحبسبه ويعيش الناس فى الخان بسلام، وتبلغ داليدا عن أعمامها سليمان وسعد وتتهما بقتل والده وأيضاً تبلغ عن حسام وتتهمه بقتل نور ابنة عمها وبعد التحقيقات يتم جبسهم 4 أيام على زمة التحقيق وبعد ذلك يتم الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه لكدم كفاية الأدلة.

تخرج داليدا من حزنها علي والدها بتصميم فستان أحدي الملكات أثناء زيارتها لمصر وقرارها بفتح فرع جديد للأتيلييه في بيروت وسفر نسرين للإشراف علي الفرع الجديد، ثم يمر البارون" – جميل برسوم- بأزمة صحية كبيرة ويتم نقله الى المستشفى ثم تحسنت علاقة "سوزى" – نهال عنبر- وداليدا حيث طلبت منها أن تسامحها وتعتبرها بمثابة أمها، وتنتهى الحلقة بوفاة البارون.

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يعرض حكايتى على قنوات CBC,DMC,ON E وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.