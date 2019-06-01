شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكفل المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاج حسن حسنى.. نقابة الممثلين: الشركة كرمت الفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، بيانا تقدم فيه كل الشكر والعرفان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء فى نص البيان :"يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى".
كان الفنان الكبير حسن حسنى قد تعرض لأزمة مرضية مؤخرا، وتولت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسألة علاجه حتى بدأ فى مرحلة التعافى.
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