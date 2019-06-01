صور.. جيسيكا بيل تخطف الأنظار فى شوارع ميامى بتلك الإطلالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية جيسيكا بيل من خلال إطلالة رائعة فى شوارع مدينة ميامي مؤخراً خلال الساعات الماضية بإطلالة رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي وتناقلتها المواقع العالمية التي أفردت تقارير لها وسط التأكيد على عدم ظهور زوجها المطرب والممثل العالمي جاستين تيمبرليك. على جانب آخر احتفل زوجها جاستين تيمبرليك مؤخراً بوصول أغنية Can't Stop The Feeling الذى طرحها عام 2016 إلى رقم كبير حيث كسرت حاجز المليار على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. Advertisements

جيسيكا بيل

جيسيكا بيل

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