شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 26.. صدمة بيسة بعد اكتشاف خطة زوجها أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت الأحداث فى الحلقة الـ 26 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث تعود "شويكار" – بوسى – إلى الفيلا وتجد "مرعى" – حجاج عبد العظيم – و"سماح" – ايمان سيد وتطردهم ويخفوا على بيسة أنهم طردا من الفيلا ويعودا الى الحارة لاستعطاف سكسكة بالبقاء معها فى المنزل وتوافق بشرطة أن يأخذوها إلى بيسة لتبارك لها، وتاخذ من مرعى 100 جنيه ثمن الغرفة التى يسكنوا فيها بمنزلهم .

يعود "مامون" – محمد أنور - الى منزله فى نفس الوقت بعدما طردته والدته قبل ذلك، وتفتح والدته موضوع الزواح ولكنه يرفض للحديث فيه لانه مازال يحب بيسة وفى النهاية يقرر اعطاء نفسه فرصة للتفكير فى البنت التى تريدها والدته له.

يشتكى "كاظم" – امير المصرى – لوالده أحمد حلاوة من حياته مع بيسة وأنها بيئة ويهين فيها معه، وتسمع بيسة هذا الحوار وتكتشف خطتهم بمحاولة السيطرة على المدرسة ووأن كاظم تزوجها لهذا السبب وان تنازلها عن المدرسة أمام طلاقها وسط صدمة كبيرة من بيسة بما علمته وتغادر الفيلا وتعود الى الحارة والحزن يملأها وتفكر فى كيفية الاستفادة من المدرسة فى التعليم وليس بالمكسب المادى.

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مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

تاجات