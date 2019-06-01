هكذا علق نبيل الحلفاوي على فضيحة الوداد والترجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على أحد متابعيه حول الفضيحة التحكيمية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي.
وكتب الحلفاوي: "إذا كانت الفيفا نفسها تورطت في فضائح، فكرة القدم تطورت من رياضة إلى بيزنس. والبيزنس كما نعرف لا يخلو من فساد، وأفريقيا للأسف لم تقصر في هذا الجانب بل تمارسه بغشم وبلا حرفية.".
وتعادل الترجي والوداد في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما في المباراة التي أداراها الحكم المصري جهاد جريشة، وفي لقاء الإياب تقدم الترجي بهدف، وتعادل الوداد لكن الحكم بكاري جاساما ألغى الهدف بداعي التسلل، وطلب لاعبي الوداد الرجوع للڤار إلا أن الحكم أكتشف تعطل جهاز الڤار.
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