ندى بسيوني تحمل هؤلاء فضيحة الترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، والذي توقف الاَن بسبب تعطل الڤار.

وكتبت ندى: "كالعادة بكاري جاساما يفسد النهائيات ألغَى هدف صحيح للوداد ومُصر على عدم الرجوع للڤار، لا أتفهم سر إصرار الاتحاد الأفريقي عليه، هذا الحكم عار على الكاف".

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وكتبت في تغريدة آخرى: "رئيس الكاف ضعيف وفاشل ويتحمل مسئولية الفضيحة العالمية".

وتعادل الترجي والوداد في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما في المباراة التي أداراها الحكم المصري جهاد جريشة، وفي لقاء الإياب تقدم الترجي بهدف، وتعادل الوداد لكن الحكم بكاري جاساما ألغى الهدف بداعي التسلل، وطلب لاعبي الوداد الرجوع للڤار إلا أن الحكم أكتشف تعطل جهاز الڤار.