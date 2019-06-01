محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد فريد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع الإعلامي شريف مدكور، أثناء زيارته له بمنزله، ليطمن جمهوره على حالته الصحية.
وكتب فريد: " النهاردة كنت مع حبيبي وأخويا أبو قلب طيب الإعلامي المصري المتميز شريف مدكور، اللي كنت قلقان وهاموت عشان أكون معاه وقت أزمته، والحمد لله ربنا قدرني إني أزوره النهاردة في بيته وبطمنكم إنه بخير الحمدلله".
وأضاف فريد: "الراجل ده بيحارب المرض وبيعدي من أزمته بروحه الحلوة الإيجابية وقوته وعزيمته وتفائله وإيمانه بالله، يا شريف إنت عارف أنا بحبك قد إيه والـ ١٥ سنة اللي نعرف بعض فيهم بتزيد في نظري كل يوم عن التاني، ربنا يشفيك شفاءً تاماً ويعافيك من هذا المرض الخبيث، بحبك يا صاحبي".
يُذكر أن الإعلامي شريف مدكور خضع مؤخرا لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحدث ظهور لشريف مدكور بعد عمليته الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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