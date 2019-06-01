خاص| حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان حسن حسني يمر بأزمة صحية خلال هذه الأيام، مما استدعي نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
وأضاف "مكرم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي قد تكفلت بعلاجه على نفقتها.
وطلب مكرم من جمهور النجم الكبير الدعاء له خلال هذه الأيام.
وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، بيانًا صحفيًا شكرت خلال تامر مرسي، وقالت النقابة في بيانها : "يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى".
يذكر أن حسن حسني ظهر بدور شرفي ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام.
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