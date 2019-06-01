تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي كبير في السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وشاركت الفنانة متابعيها عبر “إنستغرام”، و”تويتر”، صورة لها، كشفت فيها عن موعد الحفل، المقرر 8 يونيو/حزيران المقبل، في مدينة جدة.
ووعدت أحلام، الجمهور السعودي بـ”ليلة تاريخية”، تليق بجمهورها في الحفل، منوهة إلى أن باب الحجوزات سيتم فتحه قريبًا، دون الإعلان عن مكان استضافة الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق الفن .. أحلام تُحيي حفلًا غنائيًا جديدًا بالسعودية في هذا الموعد.. وتوجه رسالة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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