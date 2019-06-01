بالفيديو.. ديث أنجل تطرح أحدث كليبتها

طرحت الباند العالمية ديث أنجل أحدث كليبتها بعنوان "I Came For Blood"، عبر قناة نيوكليار بلاست الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". نيوكليار بلاست الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن ديث أنجل باند طرحت مؤخراٌ ألبوم "Humanicide"، و يضم الألبوم 11 أغنية أبرزهم: "Immortal Behated" ، "The Pack" ،"Aggressor".

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