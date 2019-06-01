فنان مصري يكشف حرمان زوجته الفنانة له من أكل اللحوم… وهذه التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 12:53 صباحاً - أثار الفنان المصري حمدي المرغني فضول عدد كبير جداً من متابعي تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء ذلك بعد انتشار فيديو ظهر فيه أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “ممكن نتعرف أكتر؟” الذي يقدمه الإعلامي علي نجيم على أثير إذاعة “مارينا”.

وفاجأ الفنان المتابعين بما قاله عن تناوله اللحم بشكل سري. وعن سبب ذلك أوضح أن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح لا تأكل اللحم.

وذكر أنه تمت دعوتهما إلى مائدة الإفطار وأن مضيفهما أراد تقديم أفضل قطعة من الخروف لهما، مشيراً إلى أن هذا دفع زوجته إلى مغادرة المائدة.

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وتابع: “هي عندها حالة كده ما بتستوعبش اللحم”. وعما إذا كان يراعي هذه الحالة بدافع حبه لها أفاد بأنه يفعل ذلك تفادياً لحدوث الخلاف والنقاش المطول بينهما.

وكشف أنها تشعر بالأسى من أجله إلا أنها لا تبادر إلى تحضير أطباق تحتوي على اللحم له مشيراً إلى أنهما لا يأتيان به إلى المنزل على الإطلاق.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي نشرته على تطبيق “إنستغرام”، حيث حقق على أحدها أكثر من 261 الف مشاهدة.