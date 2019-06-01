صورة تذكارية تؤكد اقتراب هازارد من الانتقال لريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقطت عدسات الكاميرا، البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، وهو يلتقط صورة مع أحد المعجبين يحمل قميص ريال مدريد، أثناء عطلته في مدينة ماربيا الإسبانية..

واقترب البلجيكي صاحب الـ28 عاما، من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ودع جماهير تشيلسي عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، صورة لإيدين هازارد مع أحد المعجبين في إسبانيا، وهو يعطيه قميص ريال مدريد، كي يوقع له عليه، مؤكدة أن النجم البلجيكي سيوقع على عقود انضمامه إلى النادي الملكي بعد أيام قليلة.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن وجود هازارد في إسبانيا يعد بمثابة مخاطرة كبيرة، خاصة وأنه لا يزال لاعبا في صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ويعد هازارد أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، حيث خاض 352 مباراة سجل خلالها 110 أهداف وصنع 81 هدفا، وتوج بـ6 ألقاب.

وحصد هازارد لقب الدوري الأوروبي مرتين خلال عامي 2013 و2019، والدوري الإنجليزي الممتاز خلال عامي 2014 و2017، كما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2018، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2015.