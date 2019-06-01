الان تتابع “الخليج 365” ترصد حراكا ثقافيا وإعلاميا غير مسبوق لتغطية قمم مكة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصوير: ناصر البنوي

من خارج قاعة مؤتمرات قمم مكة المكرمة التي تستضيقها المملكة العربية السعودية، تشهد قاعات موازية حراكًا ثقافيًا وإعلاميًا غير مسبوق سواء في المركز الإعلامي أو في قاعة المؤتمرات أو بهو الفندق. ورصدت عدسة “الخليج 365”، جانبا من هذا الحراك.

واستضافت مكة المكرمة ليل الخميس الجمعة قمتين؛ إحداهما لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخرى لدول الجامعة العربية، وتستضيف مساء اليوم قمة منظمة المؤتمر الإسلامي.

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