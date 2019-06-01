آندريه الحاج وجهاد عقل معا في حفل مشترك الخميس

يحيي الموسيقار اللبناني آندريه الحاج حفلًا موسيقيًا بمصاحبة عازف الكمان جهاد عقل والأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية وذلك مساء اليوم الخميس على مسرح بيار أبو خاطر بجامعة القديس يوسف ببيروت.
يتضمن البرنامج مجموعة من المقطوعات الموسيقية منها موسيقى "مثل القمر" ل آندريه الحاج، و"كفاري" لأحمد فؤاد حسن، بالإضافة إلى العديد من الأغنيات منها: بتلوموني ليه، أمانة عليك، رح حلفك بالغصن، ليالي الشمال الحزينة، حبيتك تنسيه النوم، الورد جميل، بالبنان دخل ترابك، غنيلي شوي، مطرحك بقلبي.
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