طليق كلوي كارداشيان يكشف حقيقة اعتدائها على راقصة

تصاعد الخلاف بين كلوي كارداشيان وجوردان وودزكشف لاعب كرة السلة الأميركي الشهير لامار أودوم، طليق نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كلوي كارداشيان، أنها بعثت له رسالة نصية بعد أن اتهمها في مذكراته الجديدة بقيامها بالاعتداء على راقصة تعري ضبطتها وهي معه وقت زواجهما.

وصرح لامار في مقابلته التي أجراها مع جيني ماكارثي في برنامجها الإذاعي "SiriusXM" قائلا: "تواصلت معي كلوي بعد سماعها عن هذه القصة، حيث أرسلت لي رسالة نصية أمس، وتحدثت معي بشكل جيد عن تلك الواقعة التي سردتها في المذكرات الجديدة، حين أتت للفندق ووضعت يدها على الفتاة، وبدأت توجه لها لكمات قوية أعلى رأسها، وأخبرتني بأنها كانت تتصور أني غير متذكر لتلك الواقعة".

وتحدث لامار عن طبيعة علاقته بزوجته السابقة كلوي بعد انفصالهما، مؤكدا أنهما لا يزالان يحتفظان بعلاقة صداقة قوية على الرغم من كل ما حدث بينهما، وأضاف لامار قائلا: "ولا أخجل أيضًا من الاعتراف بأن كلوي امرأة صاحبة شخصية رائعة، وسيبقى لها دومًا مكانًا في قلبي، وهي عزيزة عليّ، كما أنها شجاعة وقوية للغاية".

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