الفنان المصري محمد منير يتبرع بمبلغ مالي لصالح مستشفى أورام أسوان

تبرع الفنان المصري محمد منير بمبلغ مالي لصالح مستشفى أورام أسوان، بعد أن وعد المستشفى بذلك.

أكد منير على تبرعه للمستشفى بالمبلغ الذي يتقاضاه من إعلان مستشفى 57357، وبالفعل قام بتحويل مبلغ 500ألف جنيه لمستشفى أورام أسوان.

منير قام بتقديم إعلان لصالح مستشفى سرطان الأطفال قدم خلاله أغنية، “مكتوب ع الباب دايما مفتوح.. إحنا معاك”، والتي كتب كلماتها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات.

الأغنية التي طرحها الفنان لصالح مستشفى الأطفال حققت نجاحا كبيرا، من خلال السوشيال ميديا وتداولها رواد مواقع التواصل.

عبر محمد منير عن سعادته بتقديم أغنية «أنت البطل» لصالح مرضى السرطان، وأكد أن التجربة كانت رائعة ولقائه بالأطفال أعطاه دعم كبير.

Advertisements

كما يستعد الفنان المصري بعد ذلك لتسجيل أغنيتين جديدتين مع قدوم عيد الفطر المبارك، ولمم يكشف منير عن تفاصيل عنهما.

وقدم الفنان محمد حماقي إلى جانب عدد كبير من الفنانين أغنية لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357،وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

قد يهمك أيضا:نجوم الفن في زيارة خاصّة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357

شيرين عبدالوهاب تزور مستشفى سرطان الأطفال تلبية لرغبة مريض