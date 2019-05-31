شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور "هوجان" 24 ساعة بين ديكور مكتب وكافيه والحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام بعضا من مشاهده الأخيرة فى مسلسل "هوجان" الذى يعرض حصرياً على قنوات الحياة، وتصل ساعات التصوير لـ24 ساعة، فى ديكور بمنطقة الحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، والديكورات عبارة عن كافيه وبعض المكاتب، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير نهائياً غداً السبت فى مدينة 6 أكتوبر، وحقق المسلسل نجاحاً جيدا منذ عرض الحلقات الأولى ونجح فى هذا العام بجذب الانتباه إليه من خلال شاشة التليفزيون، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعى.

"هوجان" هو تأليف محمد العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.