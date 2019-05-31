شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة معن تغنى فى مهرجان الصويرة للجناوة لأول مرة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية نبيلة معن لوضع بمصتها الغنايئة لأول مرة في فعاليات مهرجان الصويرة لموسيقى الجناوة في المغرب، وذلك فى تمام التاسعة مساء الجمعة 21 يونيو على مسرح الشاطئ، فى مدينة الصويرة المغربية.

نبيلة التى احتفت مؤخرًا بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "آه يا سلطانى"، تشارك فى ختام فعاليات اليوم الثانى وقبل الأخير من مهرجان الصويرة، أقدم وأكبر المهرجانات الموسيقية المختصة بموسيقى الجناوة فى العالم العربى، والذى يعود هذا العام بنسخته الثانية والعشرين، محتضنًا أكثر من أربعين عرضًا موسيقيًا على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويعد هو الحدث الأبرز الذى تعتمد عليه مدينة الصويرة فى الترويج للسياحة، حيث يحج إليها الملايين كل عام لحضور كرنفال الجناوة الأبرز عربيًا وأفريقيًا.

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