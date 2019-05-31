نبيلة معن تغنى فى مهرجان الصويرة للجناوة لأول مرة بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية نبيلة معن لوضع بمصتها الغنايئة لأول مرة في فعاليات مهرجان الصويرة لموسيقى الجناوة في المغرب، وذلك فى تمام التاسعة مساء الجمعة 21 يونيو على مسرح الشاطئ، فى مدينة الصويرة المغربية.
نبيلة التى احتفت مؤخرًا بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "آه يا سلطانى"، تشارك فى ختام فعاليات اليوم الثانى وقبل الأخير من مهرجان الصويرة، أقدم وأكبر المهرجانات الموسيقية المختصة بموسيقى الجناوة فى العالم العربى، والذى يعود هذا العام بنسخته الثانية والعشرين، محتضنًا أكثر من أربعين عرضًا موسيقيًا على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويعد هو الحدث الأبرز الذى تعتمد عليه مدينة الصويرة فى الترويج للسياحة، حيث يحج إليها الملايين كل عام لحضور كرنفال الجناوة الأبرز عربيًا وأفريقيًا.
نبيلة معن مطربة وملحنة وشاعرة مغربية الأصل من مدينة فاس، نشأت وسط عائلة تعشق الموسيقى والفنون، وشربت من نهل الموسيقى المغربية التقليدية وتراث الأندلس منذ الصغر، لتقرر حمل رايتها فى مشوارها الفنى بتقديمها برؤية عصرية متأثرة بالموسيقى العالمية ولمحات من موسيقى الجاز، خطفت الأنظار فى الوسط الفنى بإطلاق أول ألبوماتها "دنيا" منذ 10 سنوات، وضم فى جعبته أغنية "الله يا مولانا" التى أعادت بها إحياء رائعة مجموعة ناس الغيوان المغربية المعروفة على طريقتها، وأتبعتها بعدها بسنتين بألبومها الثانى "الطير العالى"، ضم دستة أغانى باللهجة المغربية والعربية الفصحى والفرنسية، وصولًا لألبومها الثالث "عيش حياتك"، والذى شمل لأول مرة أغنية باللغة الأمازيغية "إسى تريت" ومعناها "هل تحبنى"، واستغرقت قرابة السنوات الأربع حتى أطلت العام الماضى بأجدد ألبوماتها "دلال الأندلس"، وضم 8 أغنيات، أبرزها "شمس العشية" و"لما بدا يتثنى".
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