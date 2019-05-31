شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 26.. شقيق محمد رجب يتهمه بقتل خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام" بمشاهد فلاش باك، بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، والذى اتهمه بانه هو وراء قتل خطيبته "الاء" الأمر الذى صدم "نوح" فى عدم تصديق ما يقوله له وحاول أن يقنعه بأنه لم يفعل ذلك ولكنه لم يصدقه، الأمر الذى يكشف اتفاق "جاسر" مع "رحاب" ميرهان حسين ضده.

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وذهبت "رحاب" لمقابلة الشخص الذى كانت ترتبط به سابقا بعد الحاحه فى مقابلتها، وحاول أن يطلب منها أن تسامحه ، ولكنها رفضت ذلك بسبب خيانته لها، ليطلب منها الإبتعاد عن أزى الأخرين بسبب خيانته لها، وهو الامر الذى يكشف بان رحاب تحاول أن تنتقم لما تعرضت له من خلال الوقوع بـ "نوح" وشقيقه فى حبها وذلك للإنتقام فقط.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.