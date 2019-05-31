شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 26.. رياض الخولى يخبر هوجان بأن والده على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 26 من مسلسل "هوجان"، نجاة هوجان من الهجوم المسلح الذى واججه فى الطريقة ويأخذ سلاحه بصحبة "حورس" – أوس أوس - ويذهب الى منزل "كمال اللباد" – رياض الخولى الذى يتوسل اليه ويذكره بأنه فعل معه الكثير من الخير ويعرض عليه كل ثروته ومشاركته فى تجارته وقبل أن يقتله هوجان يفاجأه كمال ويبلغه أن والده مازال على قيد الحياة ولكن تدخل "نور" – هاجر أحمد- ورجل كمال بالسلاح ويغادر هوجان المكان دون أن يعرف شىء عن والده.

يبحث لطفى الحراق عن الانجاب من زوجته الثانية منة دنيا المصرى التى تطلب منه عربية جديدة ويوافق على ذلك، لتدخل نوجا وتطلب هى الأخرى فتح بيوتى سنتر ويخبرها لطفى أنه لا يمتلك سيولة كافية فى الوقت الحالى، بينما تتهم نور ولدها كمال اللباد أنه السبب فى وصول هوجان الى ما هو عليه وأنه أضره فى شىء يخفيه عنه وتخبره بأنها وجدت المكان الذى قررت العيس فيه بعيد عنه وبمفردها.

Advertisements

يرفض "سمير" – أحمد التهامى - أمر كمال بقتل هوجان لأنه أكل معه عيش وملح وأنه كان آخر لهم طوال فترة عمله معهم، بينما يذهب يذهب هوجان الى العقيد "على" – كريم عبد الجواد فى قسم الشرطة ويخبره بأن والده له دخل فى قتل هذا الموظف وأن شركة كمال اللباد يحدث فيها العديد من المؤامرات، فى مقابل البحث عن رجل يدعى السيد مجاور ومختفى من 30 سنة.