شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور "بدل الحدوتة 3" فى مزرعة بطاطس بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة دنيا سمير غانم مشاهدها الأخيرة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى شبرامنت فى ديكور فيلا، حيث إن المشاهد من المفترض أنها تدور فى أرض زراعية داخل مزرعة بطاطس، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانين عمرو وهبة وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

واختتمت أحداث الحلقة الـ 25 بظهور شخص يتابع سكان مزرعة البطاطس ولولى، وهو عبد الرحمن "عمرو وهبة"، الذي لم يتم الإفصاح عن هدفه من هذه المراقبة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.