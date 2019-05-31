هكذا احتفلت شيماء سيف بعيد ميلاد هشام جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور تجمعها بالملحن والمطرب هشام جمال، لتحتفل بها بعيد ميلاده.

وكتبت شيماء: " كل سنة وإنت طيب يا حبيبي يا أغلى أخ وأب صغنون، كل سنة كنت بتكلم عن الشغل، السنة دى هتكلم عن أقرب صاحب ليا وأخويا بجد اللى بحكيلو اللى مبحكيهوش لحد وإنت فاهمنى طبعا، ربنا يديم صداقتنا ويخليك ليا وتفضل ناجح ومكسر الدنيا، زعلانة قوى إني مش معاك فى عيد ميلادك بس تتعوض ورجعالك من الكويت جرى".

يذكر أن هشام، هو مطرب ومنتج مصري، قدم العديد من الأعمال الغنائية والدرامية من خلال شركته "روزناما".