فيديو| ابنة إيمان العاصي تقلدها في كواليس "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت ريتاج العاصي ابنة الفنانة إيمان العاصي فيديو لها رفقة والدتها من كواليس مسلسل "مملكة إبليس"، والذي تجسد إيمان العاصي فيه دور "داليدا". وظهرت ريتاج وهي تقلد والدتها في كواليس المسلسل. مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي، وسيتم عرضه بعد شهر رمضان.

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