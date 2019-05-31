الخميس.. مصطفي حجاج يحيي حفل عيد الفطر بإحدي فنادق القاهره

يستعد المطرب مصطفي حجاج لإحياء حفل غنائي كبير، في سهرة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.
ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي عٌرفبها، والتي تشعل جمهوره بالحماس، منها "يا منعنع، خطوه، كل يوم عمال تحلو، 100 وش، مننا وعلينا، وغيرها".
يشار إلي أن أسعار تذاكر الحفل تتراوح بين
يذكر ان مصطفي حجاج قدم مؤخرًا أغنية بعنوان "أنا ابن مصر"، ضمن الحملة الإعلانية الرمضانية لإحدي البنوك، وشارك فيها كل من: الفنان مدحت صالح والفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحًًا كبيرًا.
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