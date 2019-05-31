يفتتح المطرب تامر حسني أولي حفلات الموسم الصيفي، بحفل جماهيري كبير يحييه بـ"فاميلي بارك"، في القاهرة الجديدة، ضمن فعاليات احتفالات ليالي العاصمة، وذلك يوم الجمعةالموافق 7 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أروع
يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد أيضًا لإحياء حفله الأول بأوبرا دبي يوم الخميس الموافق 6 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. تامر حسني يحيي أولي حفلاته الصيفية بـ"فاميلي بارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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