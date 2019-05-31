الجمعة.. تامر حسني يحيي أولي حفلاته الصيفية بـ"فاميلي بارك"

يفتتح المطرب تامر حسني أولي حفلات الموسم الصيفي، بحفل جماهيري كبير يحييه بـ"فاميلي بارك"، في القاهرة الجديدة، ضمن فعاليات احتفالات ليالي العاصمة، وذلك يوم الجمعة

الموافق 7 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أروع

أغانية التي تتنوع بين القديم والحديث ويحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "عيش بشوقك".

يذكر أن الفنان تامر حسني يستعد أيضًا لإحياء حفله الأول بأوبرا دبي يوم الخميس الموافق 6 يونيو.