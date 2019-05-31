"أنت البطل" لـ"محمد منير" تتجاوز المليون مشاهدة خلال 72ساعة

حققت أغنية"أنت البطل" للكينج محمد منير ، بمجرد طرحها نسبة مشاهدات كبيرة، ونالت العديد من الإشادات والاستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وتجاوزت الأغنية بمجرد طرحها عبر الصفحة الرسمية لمستشفي سرطان الأطفال بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" المليون مشاهدة خلال 72 ساعة ، حيث حققت مليون و226 ألف مشاهدة في ثلاث أيام.
وتقول الأغنية "لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف.. قوم حارب، بطل
يشار إلي أن الأغنية تم تصويرها داخل
الجدير بالذكر أن أغنية "أنت البطل" أول عمل غنائي يشارك فيه محمد منير لصالح مستشفي سرطان الأطفال برعاية أحدي شركات الدهانات، وكان الكينج أعرب عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذه النوعية من الأعمال الخيرية خاصة إذا كانت لصالح أطفال مرضي السرطان، والتي تحمسهم على الصمود في مواجهة هذا المرض اللعين، مؤكدا أنها تجربة رائعة أن يقدم عملا، يساهم حتي ولو بجزء بسيط للتخفيف عن الأطفال.
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