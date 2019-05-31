فنان العرب.. الضيف الدائم على سحور الحميدي

••للعام الثالث والعشرين على التوالي ، حل فنان العرب محمد عبده ضيفاً على مائدة سحور الشاعر الدكتور محمد الحميدي في خيمته العامرة بحي الخالدية بجدة وسط حضور نخبة المجتمع الثقافي والفني والاجتماعي والاعلامي والذين تواجدوا مبكراً واستمتعوا بفقرات الأمسية التي اشتملت على قصائد ترحيبية ومجسات حجازية قدمها الفنان فيصل لبان والمنشد الاباتشي.

وكان الشاعر الحميدي في استقبال فنان العرب الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة عبر فبها عن شكره وتقديره للجميع.

وقد اشتملت اُمسية السحور على تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي

قدمت خدمات مجتمعية وإعلامية عبر مسيرتها، حيث قدم الشاعر الحميدي الدروع التذكارية التي سلمها فنان العرب لكل من : المحرر الفني السابق بعكاظ الاستاذ علي فقندش ، عميد الكرم والتكريم بجدة الاستاذ رشاد سمر الدين ، مستشار الاعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد ، الأديب والاعلامي محمد عباس الأنصاري.

Advertisements

وقدم سمر الدين هدية لفنان العرب عبارة عن المصحف الشريف وكذلك قدم صاحب صالون باجنيد المهندس مصطفى باجنيد

هديتين من اعمال الفنانة ندى ايبو وهما لوحة تشكيلية وديوان شعر "تحانين الندى ".. كما قدم الشاعر ضياء خوجة لوحة فنية لشاعر العرب، أعقبها تقديم لوحة كبيرة لمحمد عبده من اعمال رسامة الوطن.

حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الفنية والأدبية يتقدمهم : الفنان عبدالله رشاد والروائي عبده خال والكاتب حمود ابو طالب و الفنان طلال الحربي الذي مثل شخصيه اللواء في العاصوف والشاعر طاهر حسين والمطربين حسن اسكندراني وحسن الزهراني وعندليب جدة حسن حمدان، إلى جانب بعض المسؤلين في الديوان الملكي وضيوف من خارج المملكة.

وانتهت الأمسية الجميلة التي قدمها نزار العلي الاعلامي بقناة إقرأ ، بإلتقاط الصور التذكارية مع المضيف والضيف الكبيرين.