ديانا هشام: دخلت مصحة نفسية للإدمان من أجل "قمر هادي"

أعربت الفنانة ديانا هشام عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال التي فاقت توقعاتها التي تلقها عن شخصية "رازان" التي قدمتها خلال السياق الدرامي لمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، مشيرة إلي أن تقديمها لشخصية المدمنة خلال المسلسل كان بمثابة مفاجأة كبيرة للمشاهدين وصدمة كبيرة لهم إذ أنها شخصية بعيدة تماما عنها، مؤكدة أن الفضل يعود للمخرج رؤوف عبد العزيز الذي رشحها لتقديم هذه الشخصية لكونه يريد تقديمها للجمهور بشكل جديد ومختلف، وهذا ما حدث بالفعل ولمست ذلك بنفسها في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وقالت ديانا : "دخلت مصحة نفسية للإدمان وتعاملت مع شخصيات مدمنة في الحقيقة وجلست معهم بشكل واقعي وتعايشت معهم من أجل إتقان الشخصية وتقدميها بصورة واقعية وشكل حقيقي".
وتابعت : " استمريت في مراقبة كل حركاتهم وأفعالهم وأسباب إقدامهم على تناول المخدرات حتى طريقة ملابسهم وأي تفصيلة وشيء يصدر عنهم حتى تقدمة للجمهور بشكل صادق دون افتعال أو مبالغة لكونها تريد تقديمه بالشكل الصحيح وهذا ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير وتحقق صدي كبير لدي المشاهدين" .
وأشارت ديانا إلي أنها كانت مستمعة
مسلسل "قمر هادي" من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.
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