«سليم الأنصارى» ينقذ مصر مع «الذئب العجوز»!

يبدو أن الدراما المصرية وجدت ضالتها فى شخصية سليم الأنصارى التى يؤديها فى أجزائها الثلاثة أمير كرارة، لتقديم سلسلة من الأجزاء عن بطولات الداخلية والأمن العام؛ وربما نحن فى سياق دراما تستنبط أسلوب مهمة مستحيلة؛ وجيمس بوند ولكن من خلال محتوى ومفردات إبداعية مصرية؛ وفى هذا العام حظى المسلسل بمزيج من الإشادة لاقترابه مما يحدث فى الشأن المصرى من تضافر قوى الإرهاب الخارجية مع عناصر داخلية للعمل ضد مصر وهذا فى حد ذاته يعد إنجازاً مع التحفظ على أسلوب الحوار المباشر والذى يصل إلى حد الإكليشيهات المحفوظة وخاصة عند الكلام عن الإرهاب فى سيناء وعلاقة إسرائيل به.

إلى جانب الاقتراب بحذر من العاملين فى جمعيات حقوق الإنسان؛ مع العلم أن معظمهم متورط فى قضايا التمويل الخارجى؛ وليس منطقياً أن قيامهم بالهجوم على مصر واتهام الإدارة المصرية بالتجاوز مع أهل العريش يتم تعديل وجهة النظر فيه بمجرد الذهاب إلى رحلة إلى سيناء.

فالمعلومات وما يحدث فى سيناء يمكن التوصل إليه بسهولة بالنسبة لهم وما يقومون به هو خطة مدروسة من الخارج وقضية التمويل الأجنبى لهم كان يمكن طرحها بشكل أكثر حرفية مما تناوله المسلسل؛ ولكنها خطوة تحسب له.

والبناء الدرامى لشخصية سليم الأنصارى فى هذا الجزء مهّد لها بشكل جيد من خلال طلب اللواء جلال خطاب منه الابتعاد عن مصر لكونه مستهدفاً بعد معرفة أنه ما زال على قيد الحياة، واستغلال ذلك بانضمامه إلى خلية إرهابية بعد سفره عن طريق الهجرة غير الشرعية ليصبح واحداً منهم.

وتم حبكة القصة بإنشاء الأنصارى شركة الأمن «الذئب العجوز»، الحادث متعمد لقتل الأنصارى؛ وانضمام يسرا اللوزى وأحمد العوضى، ويبدأ التعامل مع أكرم صفوان «هشام سليم»؛ وسط حذر وترقب من كلا الطرفين وشخصية أكرم أضاف أداء هشام سليم لها عمقاً فتلك النوعية من الشخصيات انفعالاتها لا تظهر على السطح ولكن تبدو بسهولة فى لغة الجسد ونظرة العين.

وبالطبع تحظى كل الحلقات بلقاء سرى بين سليم الأنصارى، واللواء جلال خطاب، لتتصاعد الأحداث بداية من جمع معلومات عن رجل الأعمال محمود علوان؛ الشخصية المركبة؛ وبالطبع أفرد المسلسل دوراً لضابط متعاون مع أكرم كنموذج لبعض الشخصيات الحقيقية التى تواجدت فى أجهزة الأمن وكانت سبباً فى نجاح بعض العمليات، وخاصة أن «عونى» أعطى معلومات عن حقيقة محمود علوان، وكونه كان مواطناً بسيطاً فى بداياته، ليتحول إلى رجل أعمال.

أعقب ذلك تعاون بين علوان، وسليم الأنصارى من خلال شركة الحراسة لتأمين ابنته، وهنا يستعرض سبباً لوجود ريم ضمن أحداث المسلسل بتحليل دقيق لشخصية محمود علوان، مؤكدة أن الكثير من المعلومات التى يدلى بها غير حقيقية.

وبالطبع بين الحين والآخر نسمع جملة عن أن العمل بين الأنصارى وأكرم سيصبح بمثابة المفتاح لحل لغز قضايا عديدة لما يحدث فى مصر، وبالطبع نكتشف مع الاحداث العلاقة بين أكرم صفوان ووالد جومانا «سارة عادل»، وأن رأفت علام والد جومانا كان له دور نفذه بوجوده فى لندن؛ وأنه كان سيصبح أكبر تاجر سلاح فى منطقة الشرق الأوسط.

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ويستخدم أكرم جومانا لمراقبة سليم الأنصارى وفريق عمله. وخاصة أن أحدهم يحب جومانا التى نكتشف بعد ذلك استخدامها ابن أكرم لمراقبته؛ وسط هذا التصاعد الدرامى هناك حكايات جانبية لزيادة الإثارة والتشويق بداية من تفتيش الأنصارى شقة صدام وهو أحد رجال أكرم المقربين له فيجد بندقية قناص؛ هدفها التصفية؛ ويتم تطعيم ذلك بين الحين والآخر بمشاهد إنسانية بين الأنصارى وأمه والكلام عن أخته واستعراض الحالة الصحية لمالك ابنه التى تتحسن صحته تدريجياً ولكن مع الإشارة إلى الخوف من حدوث انتكاسة، كوسيلة ربما استخدمها مستقبلاً للحصول على مزيد من الشجون التى امتلأ بها

هذا العمل فى جزأيه السابقين.

وحتى يدلف المسلسل إلى الدور الذى يلعبه الإعلام الآن نجد شخصية شهيرة ولقاءً مثيراً مع محمود علوان، ويتم استغلال ذلك الوقت بقيام بروس لى بتصوير محتويات خزانة علوان؛ وفى الحقيقة أن شخصية بروس لى وأسلوبه فى الكلام لدى تحفظ شديد عليها! ولدينا أيضًا الصحفى «غسان» ولقاؤه مع أحد القيادات فى الجماعة الإرهابية؛ ولا مانع من مزيد من الحكايات الجانبية ولقاء أكرم صفوان، مع شهيرة الملاح من أجل أنشاء قناة تلفزيونية وصحيفة إخبارية إلكترونية.

أما الطريف هو اكتشاف سليم الأنصارى أن مجموعة العاملين معه بشركته هم ضمن وحدة استخباراتية تحت قيادة اللواء جلال خطاب وأن ضابط الحراسات حسام، ضمن الوحدة المؤسسة عام 1979، بل إن «جومانة»، ضمن الوحدة السرية التابعة للأجهزة الأمنية؛ ولا مانع من توجيه الأنصارى لكمات موجعة لصدام بدعوى تدريبه فى الظاهر ولكنها وسيلة تبدو من ملامح الأنصارى أنها انتقام لخيانته ومشاركته فى قتل علوان.

والمسلسل يؤكد استخدام أمجد أخى أكرم الموجود بالشركة لمراقبة الأنصارى لتوصيل معلومات مضللة لأكرم، وتستمر الأحداث فى طريقها لكشف العديد من الخيوط عن الشبكة الإرهابية الموجودة بالخارج والتى رجلها الأول والمنفذ أعمالها فى مصر أكرم وخاصة بعد اقتحام القصر السرى لأكرم صفوان والذى ذهب اليه سليم الأنصارى، من قبل معصوب العينين.

ووسط تلك الحكايات يقتل غسان فى لندن وطبعاً يكون وسيلة لصولات وجولات من المذيعة شهيرة وحالة قلق من أكرم الذى يحاول معرفة الأمر من سارة؛ وفجأة يصحو ضمير الضابط عونى فيقتل نفسه فى سيارته تاركاً رسالة إلى اللواء جلال يشرح علاقته بأكرم.

وتستمر الأحداث على تلك الوتيرة فى طريقها لحل لغز علاقة أكرم بالإرهاب فى سيناء. وبالطبع ما زال أمير كرارة قادراً على تقديم تفاصيل الشخصية؛ فى الوقت الذى لم يتخلص فيه أحمد عبدالعزيز من انفعاله الشخصى والذى اعتقدت أنه تخلص منه فى الأب الروحى؛ ويبدو نبيل نور الدين متحركاً فى إطار الشخصية التى كتبت له؛ ولكن هشام سليم يؤكد أن له القدرة على التخلص من رصيده السابق من الأدوار غير المركبة والدخول بهدوء إلى نوعية الشخصيات المركبة بمزيد من نضج السنين.

وأخيرا إذا كان مقدراً لأن تكون هناك سلسلة من كلبش ربما يستخدم فيها «سليم الأنصارى» لتفسير ما يحدث فى مصر فأرجو مراجعة الأسلوب المباشر فى تناول الأحداث؛ والاستعانة بمعلومات عن حقيقة ما يحدث بدلاً من الأكليشيهات المحفوظة عن ظهر قلب.