كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. فاطمة الصفي تقتحم بروفة للعندليب في "دفعة القاهرة 26" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 26" اقتحام "دلال" لبروفة حفل العندليب عبدالحليم حافظ، وطالبته بالتوقف عن الغناء عن الحب، وبعدها أغمى عليها.

واكتشف "ناصر" أن "نادية" لا تزال على قيد الحياة، وأنها هي من قدمت إعلان نعيها مدفوع الأجر.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.