شاهدوا ما الذي لفت وفاء عامر اثناء تأديتها مناسك العمرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:53 مساءً - نشرت الممثلة المصرية وفاء عامر مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي مناسك العمرة وقد لفتها موقف انساني وهو ان أحد الأشخاص حمل والدته في الطواف.
وعلقت على الفيديو قائلة: “حامل أمه في الطواف والسعي ما شاء الله اللهم أكرمنا وأجعل برنا بأهالينا دين”.
الجدير ذكره ان وفاء عامرشاركت في موسم رمضان بمسلسل ” حكايتي ” الى جانب الممثلة ياسمين صبري.
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