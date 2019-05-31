شاهدوا ما الذي لفت وفاء عامر اثناء تأديتها مناسك العمرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:53 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي مناسك العمرة وقد لفتها موقف انساني وهو ان أحد الأشخاص حمل والدته في الطواف.

وعلقت على الفيديو قائلة: “حامل أمه في الطواف والسعي ما شاء الله اللهم أكرمنا وأجعل برنا بأهالينا دين”.

الجدير ذكره ان وفاء عامرشاركت في موسم رمضان بمسلسل ” حكايتي ” الى جانب الممثلة ​ياسمين صبري​.