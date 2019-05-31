شاهدوا.. طليقة علي ربيع تظهر وجه ابنتها للمرة الأولى

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:53 مساءً - احتفلت ندى محمود طليقة الممثل المصري ​علي ربيع​ بعيد ميلاد ابنتهما الأول وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء فقط.

ولفت أنتباه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي غياب والد الطفلة علي ربيع عن حفل عيد ميلاد ابنته.

ونشرت ندى مجموعة من الصور خلال الحفل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت من خلالها عن وجه ابنتها “مليكة” لأول مرة بعد طلاقها.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الثنائي انفصلا منذ أشهر تقريباً بعدما جمعتهما قصة حب قوية وزواج في عام 2017 أثمر طفلة أطلقا عليها إسم “مليكة”.