شاهدوا.. مايا دياب تحتفل بـ”خسرنا بعض” على طريقة محمد رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:53 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن اقتراب موعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة بالتعاون مع الفنان اللبناني ​زياد برجي​ “​خسرنا بعض​”.

ونشرت مايا دياب فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص مع شخص من فريق العمل، وعلّقت عليه قائلة: “لما أعرف إنو كليب خسرنا بعض قرّب ينزل على يوتيوب”، ورقصت مايا في الفيديو على طريقة الممثل المصري محمد رمضان في أغنية “مافيا”.

وحظي الفيديو إعجاب جمهور مايا دياب، حيث أبدى محبوها انتظارهم له، حيث عادت مايا دياب مرة أخرى ونشرته معلّقة عليه من جديد قائلة “هل بتعتقدوا إنه كل نهاية علاقة، خسارة”.