شاهدوا.. حليمة بولند تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بطيارة خاصة وساعة رولكس

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مايو 2019 10:53 مساءً - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بين المتابعين، بسبب مظاهر البذخ الكبيرة التي بدت في مناسبة إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها الصغيرة كاميليا.
وتداول عدد من الرواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بولند برفقة إبنتها وهما تصعدان على متن طائرة خاصة، وتبين أنها حضّرت مفاجأة لطفلتها حيث قدمت لها هدية ثمينة هي عبارة عن ساعة فاخرة جداً.
وإنتقد عدد كبير منهم الاجواء الغير مناسبة للإحتفال بعيد ميلاد طفلة صغيرة، حيث أنها لا تتناسب مع عمرها وذلك بسحب ما أشارت التعليقات.
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