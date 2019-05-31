نيللي وعايدة رياض ونجوم الفن فى سحور فندق كونكورد السلام‎.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت فنادق كونكورد السلام بمصر سحورها السنوي للشركات بمناسبة شهر رمضان الكريم والذي يقام كل عام على حمام السباحة، فى جو رمضاني مميز على أنغام التخت الشرقي.

الحفل شهد حضور الفنانة الكبيرة نيللي، والفنانة عايدة رياض، والفنان فادي يزبك، ونخبة ومن رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

وكان فى استقبال الحضور إيهاب برسوم مدير المبيعات والتسويق، وفريق المبيعات بالفندق، و حضر عددا كبيرا من ممثلي الشركات، و قد أشاد الجميع بالسحور المتميز والاستضافة المتميزة لفندق كونكورد السلام مصر الجديدة.

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وكانت الفنانة نيللي قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 70، في شهر يناير الماضي، في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع.

وحرصت الفنانة نيرمين الفقي، على المشاركة في الاحتفال وتهنئة نيللي بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، كما شارك الإعلامي تامر أمين عن الحفل، وكان اللافت هو غياب الفنانة لبلبة، ابنة عمها عن المشاركة في الاحتفال.

وشاركت نيللي حضور الحفل بالغناء والتصفيق كما التقطت العديد من الصور التذكارية معهم.