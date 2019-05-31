شكرا لقرائتكم خبر عن سر سعادة كاتى هولمز فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة كاتي هولمز تعيش أفضل حالاتها حالياً بعد إعلان ارتباطها بالنجم جيمى فوكس بعدما أعلنا عن علاقتهما فى وقت سابق إذ كانا حريصين على إبقاء علاقتهما فى الخفاء، بعيداً عن الأنظار لفترة طويلة بسبب قضايا بينها وبين النجم توم كروز عقب انفصالهما فى عام 2012 مما كان يقتضى بناء على تلك النزاعات ألا ترتبط لمدة خمسة أعوام.

كاتى هولمز ظهرت بالأمس داخل مدينة نيويورك وهى فى غاية السعادة مثلما التقطت لها الصور التي ظهرت فيها وهى ترتدى فستان مميز في شوارع المدينة.



كاتى هولمز

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كاتى هولمز



كاتى هولمز