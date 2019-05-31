شكرا لقرائتكم خبر عن شبابنا فى خطر.. "لمس أكتاف" يكشف أسماء مخدرات الصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، احتفال أدهم "ياسر جلال" بزفافه على غادة "إيمان العاصى" فى ‏فيلا أخيها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، فى اللحظة التى يتوفى فيها ‏ابنه فارس بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس، الذى يصنعه شريكه ‏حمزة، فهل يتخلى أدهم عن شراكة فتحى عبد الوهاب ويعود لرشده ‏بعد وفاة نجله؟

تكشف حلقات مسلسل "لمس أكتاف" الجوانب الخفية فى عالم تجارة المخدرات والمدمنين، ويدق مؤلفه هانى سرحان ناقوس الخطر محذرًا من كارثة تتمثل فى "الأدوية غير المجدولة" –موضحًا أنه حرص على تقديم الرسالة من خلال مسلسله الرمضانى "لمس أكتاف"، لتكون واضحة وصريحة أمام الجمهور، كى يحذروا منها، ويحافظوا على أولادهم من مخاطرها.

وكشف المسلسل عن أسماء عدد من الأدوية بشكل محدد ومنها أدوية "ليريكا، وليروين"، التى تستخدم فى علاج بعض الأمراض العصبية والنفسية وتباع فى الصيدليات، ويستخدمها الشباب كمخدر لأنها غير مجدولة ومن السهل شرائها، كما لفت الأنظار إلى قضية إدمان مخدر الاستروكس والمواد المخدرة المخلقة وضرورة وجود تشريعات وإجراءات لوقف هذا الخطر، وهو ما دفع عددا من أعضاء البرلمان للاهتمام بالقضية ومتابعة تفاصيلها ومناقشتها فى لجان المجلس خلال صياغة تعديلات قانون مكافحة المخدرات، ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية التى تؤدى إلى الإدمان وإضافة مادة فى القانون مكافحة المخدرات لتجريم "الاستروكس" و"الفودو"، كما شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة جدولة الأدوية التى يتداولها الشباب كمخدر، وطالبوا نقابة الصيادلة والهيئات الطبية بتحديد هذه الأدوية وجدولتها لمكافحة الإدمان.

الأعمال الفنية التى تعرضت لمخاطر المخدرات عديدة، لكن لم يغص إحداها فى تفاصيل هذا العالم كما شاهدنا فى مسلسل "لمس أكتاف"، وكشف العمل عن أسماء عقاقير بعينها متاحة للمستهلك فى الصيدليات على اعتبار أنها تعالج أعراض معينة لكنها فى الوقت تسبب الإدمان مع كثرة تعاطيها، ومنها "ليريكا، ليورين".

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نبذة عن مخاطر عقارى ليركا وليورين

أكد أطباء متخصصون فى علاج الإدمان أن "ليرولين"، حبوب تستخدم لعلاج القلق ونوبات الصرع وغيرها من الأمراض العصبية خاصة بين مرضى «السكرى»، بجانب «ليريكا» النسخة الأغلى والمشابهة للعقار ذاته، واللذين تحولا خلال الفترة الأخيرة إلى مخدر يباع علنًا فى الصيدليات.

ويعد "ليرولين" علاجًا للأعصاب فقط، لكن يُساء استخدامها، فينتج عنها أعراض جانبية تؤدى للإدمان، أما "ليريكا" هى حبوب شبيهة بالترامادول ومتوفر فى بالصيدليات، ومن السهل أن يصل إليه الشباب لأنه غير مجدول وهو فى الأصل يعالج التوتر والقلق والنوبات العصبية.

وكشفت حلقات مسلسل "لمس أكتاف" دخول الفنان ياسر جلال الذى يجسد شخصية "أدهم" منطقة السحر المشهورة بتجارة المخدرات كى ينقذ ابن صديقه الذى دخل هذا العالم الخطير وهناك تعرف على أسرار تجار المخدرات، ومن ناحية أخرى تجسد الفنانة حنان مطاوع شخصية "عايدة" وهى التى تطبخ مخدر الإستروكس بأيديها.