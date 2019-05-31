شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: رفضت دور الأب خليل كتخة بـ"زلزال" فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه الفنان ماجد المصرى بعد عرض مسلسل "زلزال" بسبب أدائه الرائع فى تجسيد شخصية "خليل كتخة"، ويقول ماجد لـ"الخليج 365": حينما عرض علىّ العمل من قبل الأستاذ حسام شوقى من شركة "سينرجى" رفضت فى البداية، لأنه دور أب لثلاث بنات متزوجات، والمتعارف عليه فى الوسط خوف الممثلين من تجسيد دور الأب أو الأم.

وأضاف ماجد: "لكننى بعدما قرأت الورق من تأليف الأستاذ عبد الرحيم كمال، قلت لنفسى: الدور ده لازم يتعمل.. دور جديد لم يعرض علىّ طوال مشوارى الفنى"، وأعتبر "خليل كتخة" إضافة لتاريخى الفنى القصير، وربنا أكرمنى بهذه الشخصية.

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وعن تعاونه مع محمد رمضان أوضح ماجد المصرى: "قبل أى عمل لازم أعرف هشتغل مع مين، ومحمد رمضان اسم كبير وله جمهور عريض على مستوى الوطن العربى، لكن لابد أن يكون دورى مؤثر وفعال، إذن المعادلة "نجم كبير + دور جيد" حتى أوافق على العمل، معقبًا: "أنا مش همثل لوحدى".