شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: إعلام المصريين حريصة على حماية المصنف الفنى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الإعلان عن توقيع بروتوكولا جديد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دى ميديا الإعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين لحماية التراث، وإتاحته على منصة watch it، خرج المؤلف أيمن بهجت قمر بادعاءات تقول إن أبناء الفنانين لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال بأعمال آبائنا وأنه سيتخذ إجراءات قانونية حال بيعها.

ويبدو أن السيناريست أيمن بهجت قمر كان لديه سوء فهم عن هذا البروتوكول، حيث كتب عبر حسابه على تويتر توضيحا قال فيه "أنا النهاردة اتقابلت مع ا.تامر مرسى والسادة الشئون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا فى البيان فهمونى إنهم عاملين لجنة قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم فى الفترة اللى جاية حريصين على حماية المصنف الفنى المصرى ومبدعينه خير .. خير".



أيمن بهجت قمر

وعقب هذه التغريدة أكد الكثيرون أنهم فهوا ما حدث بطريقة خاطئة، وأنهم يدعمون خطوة البروتوكول لحماية التراث المصرى، وتراث التليفزيون وماسبيرو، وإعطاء كل ذى حق حقه، وهو الأمر المعمول به فى كل أنحاء العالم، ومع كبرى منصات الديجتال.