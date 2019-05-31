شكرا لقرائتكم خبر عن "هوجان 25".. لطفى الحراق يهدد كمال اللباد.. شاهد رد فعل رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متتالية شهدتها الحلقة الـ 25 من مسلسل "هوجان" المذاع يومياً على قنوات الحياة حصرياً، بتهديد "لطفى الحراق" كريم محمود عبد العزيز، "كمال اللباد" رياض الخولى بعدما أخذ "هوجان"، محمد امام الأرض وسرق سياراته من مخزنه، وكان رد فعل "كمال اللباد" هادئ وأكد أنه لا يفرق معه "هوجان" أو غيره.

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.