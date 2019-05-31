كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الجوكر يكشف سر عداوته مع باتمان في "الواد سيد الشحات 26" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان علاء مرسي ضيف شرف على أحداث "الواد سيد الشحات 26"، حيث لعب دور الجوكر، وكشف لكل من سيد وريتاج أن سر عداوته مع باتمان هي cat woman التب تزوجها وأنجب منها اثنين.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.