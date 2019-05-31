كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الجوكر يصل لمحمد عبدالرحمن في "الواد سيد الشحات 26" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "الواد سيد الشحات 26" تمكن الجوكر من الوصول لفخر الشحات، بعدما هرب منه، وذلك لرفضه إعطائه المركب الذي يحول مستخدمه لزومبي.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.