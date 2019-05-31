كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على أسعار باقات القتل في "الواد سيد الشحات 26" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "الواد سيد الشحات 26" استدراج سيد وفخر بالمجرم "كاباكا النمرود" إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بفخر، وذلك حتى يكون طعام ل"ريتاج" بعد أن تحولت لزومبي، بعد أن اتفقوا معه على استخدامه في جريمة قتل، وتعرفوا على أسعار باقات القتل التي يوفرها، وهي: "السفاح" وتبلغ قيمتها ٢٥٠٠ جنيه، و"المجرم" بقيمة ٥٠٠٠ جنيه، و"الباقة السياحية" وتبلغ ١٠٠٠٠ جنيه.

وبعدما اكتشف سيد أن كاباكا، يعول والده والدته وشقيقته المرضى، كشف له الأمر، وأخبره بما تنوي ريتاج فعله، وتمكن من تهريبه قبل وصولها.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.