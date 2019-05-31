نانسي عجرم تضيء ليل القاهرة وتتألق في واحدة من أجمل الأمسيات – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من أجمل الأمسيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وتألقت نانسي عجرم في الحفل الذي حضره عدد كبير من محبّيها حيث قدّمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجميع بشكل ملحوظ.

اختارت نانسي لإطلالتها فستانًا طويلًا من اللون الأسود مميّز بتصميمه فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسرقت كل الأنظار نحوها.

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وشاركت نانسي عجرم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة من الحفل فانهال عليها محبّوها بالتعليقات التي أعربوا من خلالها عن محبّتهم الكبيرة لها.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.